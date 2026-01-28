Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (29/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 78%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 9%

9% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.5mm

1.5mm Velocidade do vento: 3.91 km/h

3.91 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente