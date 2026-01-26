Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (27/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 25%

25% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 3.28mm

3.28mm Velocidade do vento: 3.29 km/h

3.29 km/h Fase da Lua: Quarto crescente