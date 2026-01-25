Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (26/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 77%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 77%

77% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.73mm

1.73mm Velocidade do vento: 3.5 km/h

3.5 km/h Fase da Lua: Quarto crescente