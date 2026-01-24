Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (25/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 9.8mm

9.8mm Velocidade do vento: 2.72 km/h

2.72 km/h Fase da Lua: Lua crescente