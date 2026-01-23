Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (24/01)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.

Nível de umidade: 65%

65% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 1.44mm

1.44mm Velocidade do vento: 3.49 km/h

3.49 km/h Fase da Lua: Lua crescente