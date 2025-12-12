Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (13/12)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 22°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h12

05h12 Pôr do Sol: 18h12

18h12 Volume de chuva: 16.34mm

16.34mm Velocidade do vento: 4.33 km/h

4.33 km/h Fase da Lua: Quarto minguante