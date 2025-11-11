Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (12/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 53%
- Nível de nebulosidade: 58%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.12 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 21ºC 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 23ºC / Mínima: 21ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC
