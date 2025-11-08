Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (09/11)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 70%
- Nível de nebulosidade: 94%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 18h11
- Volume de chuva: 6.45mm
- Velocidade do vento: 6.37 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 23ºC / Mínima: 18ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 20ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 21ºC
