Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (07/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 19°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

6.33 km/h Fase da Lua: Lua cheia