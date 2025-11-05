Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (06/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 92%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 92%

92% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 3.86mm

3.86mm Velocidade do vento: 5.65 km/h

5.65 km/h Fase da Lua: Lua cheia