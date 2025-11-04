Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (05/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 78%.

Nível de umidade: 63%

63% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 0.55mm

0.55mm Velocidade do vento: 5.07 km/h

5.07 km/h Fase da Lua: Lua cheia