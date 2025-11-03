Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (04/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 88%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 88%

88% Nível de nebulosidade: 94%

94% Nascer do Sol: 05h11

05h11 Pôr do Sol: 18h11

18h11 Volume de chuva: 9.16mm

9.16mm Velocidade do vento: 2.79 km/h

2.79 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente