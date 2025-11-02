Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (03/11)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

4.81 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente