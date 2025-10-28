Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (29/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 63%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 63%
- Nível de nebulosidade: 48%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 18h10
- Volume de chuva: 8.98mm
- Velocidade do vento: 4.75 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 19ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 20ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 22ºC / Mínima: 21ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 21ºC
