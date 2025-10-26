Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (27/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 45%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 45%

45% Nível de nebulosidade: 68%

68% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 2.1mm

2.1mm Velocidade do vento: 8.1 km/h

8.1 km/h Fase da Lua: Lua crescente