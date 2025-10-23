Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (24/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 16°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 53%

53% Nível de nebulosidade: 6%

6% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 18h10

18h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 7.44 km/h

7.44 km/h Fase da Lua: Lua crescente