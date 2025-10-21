Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (22/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 15°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 2%.
- Nível de umidade: 53%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 6.65 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 23/10/2025 (Quinta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 15ºC 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 17ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 17ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 32ºC / Mínima: 19ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 29ºC / Mínima: 22ºC
