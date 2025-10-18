Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (19/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 88%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 88%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 25.8mm

Velocidade do vento: 6.21 km/h

Fase da Lua: Lua minguante