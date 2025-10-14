Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (15/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 76%
- Nível de nebulosidade: 84%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 1.79mm
- Velocidade do vento: 4.34 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 21ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 30ºC / Mínima: 21ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 20ºC / Mínima: 18ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 20ºC / Mínima: 17ºC
