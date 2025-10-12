Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (13/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 58%

Nível de nebulosidade: 100%

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 10.67mm

Velocidade do vento: 5.57 km/h

5.57 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante