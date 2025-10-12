Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (13/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 21°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 58%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 10.67mm
- Velocidade do vento: 5.57 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 28ºC / Mínima: 21ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 20ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 29ºC / Mínima: 22ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente