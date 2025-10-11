Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (12/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 39%.

Nível de umidade: 59%

59% Nível de nebulosidade: 82%

82% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.35mm

0.35mm Velocidade do vento: 4.83 km/h

4.83 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante