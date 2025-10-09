Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (10/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 94%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 94%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 11.88mm
- Velocidade do vento: 4.06 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 18ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 20ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 21ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 21ºC / Mínima: 20ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 19ºC
