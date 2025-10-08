Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (09/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 18°C, e a máxima de 19°C. A umidade do ar é de 83%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 83%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 11.7mm
- Velocidade do vento: 5.21 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 23ºC / Mínima: 18ºC 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 19ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 22ºC / Mínima: 21ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente