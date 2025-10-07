Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (08/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 18°C, e a máxima de 20°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 90%

90% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 17.64mm

17.64mm Velocidade do vento: 5.79 km/h

5.79 km/h Fase da Lua: Lua cheia