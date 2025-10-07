Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quarta (08/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 18°C, e a máxima de 20°C. A umidade do ar é de 90%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 90%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 17.64mm
- Velocidade do vento: 5.79 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 18ºC 10/10/2025 (Sexta) — Máxima: 22ºC / Mínima: 19ºC 11/10/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 21ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 30ºC / Mínima: 22ºC
