Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (07/10)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

8.05 km/h Fase da Lua: Lua cheia