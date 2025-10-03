Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (04/10)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 20°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.95 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 05/10/2025 (Domingo) — Máxima: 29ºC / Mínima: 21ºC 06/10/2025 (Segunda) — Máxima: 32ºC / Mínima: 22ºC 07/10/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC 08/10/2025 (Quarta) — Máxima: 19ºC / Mínima: 17ºC 09/10/2025 (Quinta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 17ºC
