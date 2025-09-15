Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (16/09)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 18°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 45%.

Nível de umidade: 48%

48% Nível de nebulosidade: 5%

5% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.27mm

0.27mm Velocidade do vento: 5.27 km/h

5.27 km/h Fase da Lua: Quarto minguante