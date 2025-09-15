Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta terça (16/09)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 18°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 48%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 45%.
- Nível de umidade: 48%
- Nível de nebulosidade: 5%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.27mm
- Velocidade do vento: 5.27 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/09/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 20ºC 18/09/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 21ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 23ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 34ºC / Mínima: 24ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente