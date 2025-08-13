Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta quinta (14/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 98%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 1.79mm

1.79mm Velocidade do vento: 4.92 km/h

4.92 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante