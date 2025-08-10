Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta segunda (11/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 16°C, e a máxima de 20°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 94%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 1.84mm

1.84mm Velocidade do vento: 4.91 km/h

4.91 km/h Fase da Lua: Lua cheia