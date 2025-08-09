Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta domingo (10/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 21°C. A umidade do ar é de 54%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 81%.

Nível de umidade: 54%

54% Nível de nebulosidade: 72%

72% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.25mm

0.25mm Velocidade do vento: 5.62 km/h

5.62 km/h Fase da Lua: Lua cheia