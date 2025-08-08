Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (09/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 73%

73% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 3.93mm

3.93mm Velocidade do vento: 6.53 km/h

6.53 km/h Fase da Lua: Lua cheia