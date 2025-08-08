Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (09/08)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 22°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 73%
- Nível de nebulosidade: 73%
- Nascer do Sol: 06h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 3.93mm
- Velocidade do vento: 6.53 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
