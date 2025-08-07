Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (08/08)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 17°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 46%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

Nível de umidade: 46%

46% Nível de nebulosidade: 1%

1% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.29mm

0.29mm Velocidade do vento: 6.73 km/h

6.73 km/h Fase da Lua: Lua cheia