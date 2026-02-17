Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quarta (18/02)

A temperatura mínima para Recife é de 26°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 48%

48% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 17h02

17h02 Volume de chuva: 2.51mm

2.51mm Velocidade do vento: 4.78 km/h

4.78 km/h Fase da Lua: Lua nova