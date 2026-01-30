Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (31/01)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 29°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

5.48 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente