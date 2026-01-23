Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (24/01)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 98%.

Nível de umidade: 64%

64% Nível de nebulosidade: 27%

27% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 17h01

17h01 Volume de chuva: 4.59mm

4.59mm Velocidade do vento: 5.08 km/h

5.08 km/h Fase da Lua: Lua crescente