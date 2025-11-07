Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (08/11)

A temperatura mínima para Recife é de 25°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 59%

59% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 04h11

04h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.54 km/h

5.54 km/h Fase da Lua: Lua cheia