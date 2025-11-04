Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quarta (05/11)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 59%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.37 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 28ºC / Mínima: 25ºC
