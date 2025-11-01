Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta domingo (02/11)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 39%.

Nível de umidade: 62%

Nível de nebulosidade: 99%

Nascer do Sol: 04h11

Pôr do Sol: 17h11

Volume de chuva: 0.47mm

Velocidade do vento: 5.59 km/h

5.59 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente