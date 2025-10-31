Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (01/11)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 58%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 26%.

Nível de umidade: 58%

58% Nível de nebulosidade: 5%

5% Nascer do Sol: 04h10

04h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.25mm

0.25mm Velocidade do vento: 5.16 km/h

5.16 km/h Fase da Lua: Quarto crescente