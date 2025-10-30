Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sexta (31/10)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 47%.

Nível de umidade: 69%

69% Nível de nebulosidade: 10%

10% Nascer do Sol: 04h10

04h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.46mm

0.46mm Velocidade do vento: 5.64 km/h

5.64 km/h Fase da Lua: Quarto crescente