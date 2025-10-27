Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta terça (28/10)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 41%
- Nascer do Sol: 04h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 3.42mm
- Velocidade do vento: 7.21 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC
