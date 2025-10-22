Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (23/10)Saiba como será o clima em Recife e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 61%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 61%
- Nível de nebulosidade: 8%
- Nascer do Sol: 04h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 2.48mm
- Velocidade do vento: 5.46 km/h
- Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 25ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 25ºC
