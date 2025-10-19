Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta segunda (20/10)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.

Nível de umidade: 66%

66% Nível de nebulosidade: 48%

48% Nascer do Sol: 04h10

04h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.3mm

0.3mm Velocidade do vento: 5.81 km/h

5.81 km/h Fase da Lua: Lua minguante