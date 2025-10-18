Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta domingo (19/10)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 28°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 24%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 49%

49% Nascer do Sol: 04h10

04h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.18mm

0.18mm Velocidade do vento: 7.18 km/h

7.18 km/h Fase da Lua: Lua minguante