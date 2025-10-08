Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (09/10)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 31%

31% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 3.68mm

3.68mm Velocidade do vento: 6.52 km/h

6.52 km/h Fase da Lua: Lua cheia