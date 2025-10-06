Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta terça (07/10)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 72%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 5.02 km/h

5.02 km/h Fase da Lua: Lua cheia