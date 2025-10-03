Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (04/10)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 62%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 62%

62% Nível de nebulosidade: 26%

26% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 2.12mm

2.12mm Velocidade do vento: 6.62 km/h

6.62 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente