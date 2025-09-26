Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta sábado (27/09)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 67%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 72%.

Nível de umidade: 67%

67% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.32mm

0.32mm Velocidade do vento: 7.34 km/h

7.34 km/h Fase da Lua: Lua crescente