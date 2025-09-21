Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta segunda (22/09)

A temperatura mínima para Recife é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 71%.

Nível de umidade: 66%

66% Nível de nebulosidade: 10%

10% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.45mm

0.45mm Velocidade do vento: 5.49 km/h

5.49 km/h Fase da Lua: Lua minguante