Clima para amanhã em Recife previsão do tempo desta quinta (04/09)

A temperatura mínima para Recife é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

6.58 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente